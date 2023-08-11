Двести пятьдесят дольщиков ЖК «Малая Истра» уже осенью заселятся в свои квартиры

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход строительства последних трех домов, входящих в состав жилого комплекса «Малая Истра» в одноименном городском округе.

Отмечается, что в настоящее время строители завершают работы по устройству кровли, монтаж внутренних инженерных систем, внутреннюю отделку мест общего пользования, остекление, а также приступили к благоустройству прилегающей территории.

Напоминаем, что Андрей Воробьев поставил задачу свести к нулю количество проблемных объектов на территории региона до конца текущего года.