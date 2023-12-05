Еще два новых дома планируют возвести в подмосковном ЖК «Горки Парк»

Министерство жилищной политики Подмосковья уже выдало группе «Самолет» разрешение на строительство двух новых домов на территории жилого комплекса «Горки Парк» в Ленинском городском округе. Ввести корпуса в эксплуатацию планируется в первом квартале 2026 года.

Отмечается, что новые жилые дома образуют единый урбан-блок, свободный от автомобилей — для комфортного проживания парковки вынесут за пределы двора. Корпус № 8.1 будет представлять собой 4-секционное с пристройкой здание П-образной формы, а корпус № 8.2 — 3-секционное с пристройкой Г-образной формы.

Ожидается, что на первых этажах зданий разместят более тридцати помещений коммерческого назначения, а на подземном уровне появятся индивидуальные кладовые для хранения сезонных вещей. Полностью реализовать проект ЖК «Горки Парк» планируется в 2033 году.

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