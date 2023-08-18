Еще двадцать таунхаусов планируют построить в подмосковной Истре

Компания «Optiland» возведет еще девятнадцать новых таунхаусов на территории жилого комплекса «Кембридж». Об этом сообщили в региональном Министерстве жилищной политики.

В ведомстве подчеркнули, что Подмосковье является лидером в стране по приросту населения. А за 10 лет количество жителей увеличилось на 1,5 миллиона.

Отмечается, что ЖК «Кембридж» в Истре — это отличная возможность жить в пригороде и иметь доступ к объектам социальной инфраструктуры. Все объекты здесь строятся в едином архитектурном стиле классического английского городка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в течение этого года последние 12 тысяч дольщиков в Подмосковье получат ключи от своих квартир.