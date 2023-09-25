Еще три корпуса сдали в эксплуатацию в подмосковном ЖК «Новое Медведково»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Корпусы № 36, № 37 и № 38 ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Новое Медведково», который продолжают возводить в городском округе Мытищи. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилищной политики.
Отмечается, что данные дома рассчитаны в общей сложности на 853 квартиры. Здесь представлены различные планировки классического и евроформата с просторными лоджиями.
В настоящее время на территории комплекса уже открыты лингвистическая гимназия и два детских сада, а также ведется строительство третьего детского сада и одной из крупнейших школ в регионе, которую смогут посещать более тысячи семисот учеников.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках торжественной церемонии открытия заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» выразил благодарность педагогам за их труд и профессионализм.