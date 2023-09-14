Многоквартирный дом достраивают в подмосковной деревне Погорелки

Строительная готовность шестиэтажного жилого дома № 2 в деревне Погорелки городского округа Мытищи составляет уже девяносто процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.

Отмечается, что данный дом начали возводить летом 2022 года. В настоящее время на объекте ведется устройство наружных сетей, внутренних инженерных систем, отделка фасада, кровельные работы, благоустройство.

В жилом доме предусмотрено 455 квартир с остекленными лоджиями или балконами. В части квартир верхних этажей предусмотрена увеличенная высота потолков и выход на террасу. Известно, что завершат возведение данного объекта уже осенью этого года.

Ранее глава региона Андрей Воробьев выразил надежду, что обновленный парк Киово в подмосковной Лобне станет точкой притяжения местных жителей.