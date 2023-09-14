Новый жилой комплекс под названием «Богдановский Лес» появится в Подмосковье

Строительство первой очереди проекта Группе «Самолет» под названием «Богдановский Лес» в скором времени стартует в Ленинском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилполитики.

Отмечается, что в рамках первой очереди планируют возвести шесть разновысотных монолитных корпусов. В них запроектировано в общей сложности более тысячи шестисот квартир суммарной площадью порядка 68,5 тысячи квадратных метров.

Ожидается, что помимо жилых домов построят четыре детских сада, три общеобразовательные школы, поликлинику на 380 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс и торгово-развлекательный центр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что благоустройство парка Дружбы у озера Черное начнется весной 2024 года.