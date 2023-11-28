Очередной корпус планируют построить в подмосковном ЖК «Квартал Ивакино»

Новый жилой дом переменной этажности возведут на территории жилого комплекса «Квартал Ивакино» в городском округе Химки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилищной политики.

Отмечается, что ведомство уже выдало девелоперу проекта Группе «Самолет» разрешение на строительство данного объекта. Реализация объекта запланирована на третий квартал 2026 года. В новом корпусе переменной этажности, от 13 до 17 этажей, будущим покупателям представят широкий выбор планировочных решений.

Ожидается, что безбарьерная входная группа обеспечит комфорт проживания для молодых родителей и маломобильных жителей. На первом этаже здания разместят почти сорок помещений коммерческого назначения общей площадью 3 тысячи квадратных метров.

В «Квартале Ивакино» построят три детских сада, две школы, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс. Завершить реализацию всего проекта планируется в 2032 году.

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