Около 11,5 тыс. квартир готовятся к сдаче в эксплуатацию в Рязани

Жители Рязани ждут сдачи в эксплуатацию примерно 11,5 тыс. квартир, приобретенных в новостройках на этапе строительства. Об этом сообщило 7info со ссылкой на Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу.

Уточняется, что их средства хранятся на счетах эскроу. На начало прошлого месяца на этих счетах в рязанских банках было размещено более 36 млрд руб. С начала года сумма увеличилась более чем на четверть.

Отмечается, что за первые полгода две тысячи человек получили ключи от квартир, а строительные компании — деньги за эту недвижимость. Кроме того, за этот период банки раскрыли счета эскроу почти на шесть миллиардов рублей.

Добавляется, что на 1 июля строительными компаниями было заключено более 70 кредитных договоров, по которым заняли на строительство свыше 46 млрд руб.

Ранее депутат Ярослав Нилов заявил, что решить жилищный вопрос сегодня проще в отличие от прежних времен.