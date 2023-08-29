Первый из трех домов в составе подмосковного проблемного ЖК «Три квартала» достроили

Более сто сорока дольщиков в скором времени получат ключи от своих квартир в одном из домов проблемного ЖК «Три квартала», который достроили в поселке Развилка Ленинского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилполитики Подмосковья.

Напоминаем, что возведение трех многоквартирных домов в ЖК началось в 2016 году, но спустя три года приостановилось. Для завершения строительства ООО «ИнвестСити» и ООО «ПСТ» заключили договор на управление данным проектом, застройщик и ПАО «Совкомбанк» подписали кредитные договоры на целевое финансирование строительства.

После чего в 2020 стройку возобновили. Сейчас первый дом достроен и введен в эксплуатацию, строительство еще двух домов завершается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что до конца этого года в Подмосковье планируется восстановить плава всех обманутых дольщиков.