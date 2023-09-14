Пятый корпус «Датского квартала» достроят в подмосковных Мытищах в этом году

Инспектор Главгосстройнадзора Подмосковья проверил, как строится пятый по счету корпус в ЖК «Датский квартал» вблизи поселка Нагорное городского округа Мытищи.

Согласно проекту, в жилом квартале появится двадцатисекционный жилой дом, рассчитанное на 1429 квартир со встроенной поликлиникой и подземной автомобильной парковкой на 407 машиномест. Общая площадь составит почти восемнадцать тысяч квадратных метров.

Инспекторы надзорного ведомства отметили, что в настоящее время на объекте ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем и оборудования. Прогнозируемый срок окончания строительства — 4-й квартал 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что до конца текущего года проблема оставшихся в регионе «обманутых» дольщиков будет решена.