Почти 150 семей переедут в ближайшее время из аварийного жилья в новый дом в Солнечногорске

В доме для переселенцев из аварийного жилья в микрорайоне Рекинцо-2 в городском округе Солнечногорск рабочие завершают отделку квартир и благоустройство территории. Об этом сообщила пресс-служба Министерства стройкомплекса Подмосковья.

Рабочие завершают чистовые работы по отделке квартир, ведут расстановку мебели, сантехнические работы, благоустройство прилегающей территории. В новый пятисекционный дом переменной этажности переедут 400 человек из аварийных домов из деревни Колтышево, а также из поселков Поварово и Жуково. Общая расселяемая площадь аварийного жилья составит почти пять с половиной тысяч квадратных метров.

Напоминаем, что в будущем году в Подмосковье стартует второй этап программы расселения жилья (признанного аварийным после 1 января 2017 г.) — это еще почти двадцать четыре тысячи человек и триста восемьдесят тысяч «квадратов».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье разрабатывают дополнительные меры поддержки многодетных семей.