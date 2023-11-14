Порядка 350 жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья в прошедшем октябре

В рамках национального проекта в минувшем октябре из аварийного жилья переселено 355 человек в двенадцати городских округах Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства строительного комплекса.

Отмечается, что жители из аварийного фонда в Ступино, Бронницах, Дзержинском, Мытищах, Луховицах, а также из Богородского, Дмитровского, Одинцовского, Пушкинского, Рузского, Солнечногорского и Сергиево-Посадского городских округов переехали в новые квартиры или получили выкупную стоимость за изымаемое жилое помещение в аварийном доме. А всего было расселено чуть менее четырех с половиной тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье является одним из самых газифицированных регионов в стране.