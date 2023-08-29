Сквер с фонтаном благоустроили в подмосковном ЖК «Первый квартал»

Застройщик «Брусника» завершил благоустройство территории между 3-м и 4-м домами проекта «Первый квартал» в городе Видное Ленинского городского округа. Об этом сообщили в региональном Главгосстройнадзоре.

Теперь на территории комплекса появилась прогулочная зона, детская площадка и фонтан. Примечательно, что хоть парковая зона получилась небольшой (2400 кв. м), но уютной. Главный арт-объект локации – каскадный фонтан, который станет местом притяжения местных жителей и площадкой для проведения праздничных мероприятий во дворе.

Отмечается, что данный сквер разбит на несколько площадок с учетом возраста и интересов жителей. Для взрослых установлены скамейки и деревянный подиум с перголами, на котором можно проводить занятия йогой и мастер-классы по рисованию, разместить теннисные столы и лежаки. Детская площадка выполнена с использованием природных материалов для того, чтобы дети могли в игровой форме изучать окружающий мир.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что второй этап благоустройства лесопарка в Электростали начнется уже в этом году.