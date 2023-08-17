Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья продолжается в Краснозаводске

В настоящий момент строители завершили монолитные работы по возведению дома для переселенцев из аварийного жилья в подмосковном Краснозаводске. Рабочие приступают к монтажу окон и инженерных сетей. Об этом сообщили в региональном Минстройкомплекса.

Отмечается, что данный многоквартирный дом предназначен для переселения почти сорока семей. Общая расселяемая площадь аварийного жилого фонда составит более двух тысяч квадратных метров. В ведомстве подчеркнули, что завершить все работы планируется уже в ноябре этого года.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что в этом году в регионе планируют запустить тринадцать новых проектов по программе реновации.