Строительство жилого комплекса «Императорские Мытищи» идет в соответствии с графиком
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья совместно с сотрудниками ГБУ МО «СтройЭксперт» провели выездной осмотр жилого комплекса ЖК «Императорские Мытищи» в городском округе Мытищи.
Отмечается, что мероприятие состоялось для того, чтобы оценить соответствие сроков возведения объекта, срокам, установленным в проектной декларации.
Известно, что сейчас на строительной площадке ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем, внутренняя отделка МОП, работы по благоустройству территории. Прирост строительной готовности объекта с начала этого года составил 60%. Завершить строительство планируется в марте 2024 года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в течение этого года последние 12 тысяч дольщиков проблемных объектов в регионе получат ключи от своих квартир.