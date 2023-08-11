Строительство жилого комплекса «Императорские Мытищи» идет в соответствии с графиком

Отмечается, что мероприятие состоялось для того, чтобы оценить соответствие сроков возведения объекта, срокам, установленным в проектной декларации.

Известно, что сейчас на строительной площадке ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем, внутренняя отделка МОП, работы по благоустройству территории. Прирост строительной готовности объекта с начала этого года составил 60%. Завершить строительство планируется в марте 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в течение этого года последние 12 тысяч дольщиков проблемных объектов в регионе получат ключи от своих квартир.