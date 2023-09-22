Строительство ЖК «Диалект» планируется завершить в начале ноября

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход строительства ЖК «Диалект» в рабочем поселке Пироговский городского округа Мытищи. Права 85 дольщиков в скором времени будут восстановлены.

В настоящее время на объекте стартовали работы по устройству ливневой канализации и благоустройство территории. Строительная готовность объекта составляет уже девяносто два процента.

Напоминаем, что данный жилой дом строился с 2015 года застройщиком ООО «Группа МГ», строительство неоднократно приостанавливалось и 2021 году застройщик был признан банкротом. При этом строительство было восстановлено в прошлом году после передачи объекта Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что до конца текущего года последние двенадцать тысяч дольщиков в Подмосковье получат ключи от своих квартир.