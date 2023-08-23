Третий корпус ЖК «Президентский» достроили в подмосковном Лыткарино

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья выдали заключение о соответствии проектной документации проблемного долгостроя в составе жилого комплекса «Президентский» в Лыткарино.

Напоминаем, что первые два корпуса были построены в 2014 и 2016 годах. Данный семнадцатиэтажный дом начали возводить еще в 2015 году. Однако из-за финансовых проблем застройщик ООО «ПО „Реконструкция“ работы были заморожены.

Дольщики ожидали свои квартиры с марта 2018 года. Для завершения строительства жилого комплекса Правительство региона привлекло инвестора ГК «ФСК» и работы восстановились. Свои квартиры получат почти сто семьдесят пострадавших граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в течение этого года последние 12 тысяч обманутых дольщиков получат ключи от своих квартир.