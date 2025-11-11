В Госдуме заявили, что квартиры без отделки становятся массовым трендом на российском рынке недвижимости

Российский рынок недвижимости демонстрирует заметный сдвиг в сторону покупки квартир в новостройках без отделки. Как прогнозируют эксперты, в ближайшие годы такой формат приобретения жилья станет массовым, что напрямую связано со стремительным ростом цен на жилплощадь. Заместитель председателя думского комитета по молодежной политике Александр Толмачев поясняет, что годовой рост цен в густонаселенных регионах достиг 7-12%, что в абсолютных цифрах составляет сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, для многих семей с детьми это вынуждает искать способы экономии, особенно когда приходится выбирать между вложениями в развитие ребенка и затратами на ремонт. Разница в стоимости между квартирой с чистовой отделкой и без нее может достигать 30%, что делает второй вариант все более привлекательным.

Парламентарий добавил, что при этом рынок сохраняет сегментацию: одни покупатели ценят готовые решения и возможность быстрого заселения, другие же предпочитают самостоятельно контролировать качество материалов и планировку. Особенно заметна потенциальная экономия в жилье высокого класса, где стоимость отделки от застройщика существенно завышена.

Хотя самостоятельный ремонт может оказаться дороже из-за розничных цен на материалы, у покупателя остается пространство для маневра. Толмачев рекомендует тщательно документировать все расходы и официально оформлять отношения с подрядчиками, чтобы избежать проблем с качеством, которые практически невозможно предъявить неофициальным рабочим.

По его мнению, растущая популярность квартир без отделки отражает не только изменение потребительских предпочтений, но и объективную экономическую необходимость. Эта тенденция закрепляется как устойчивая рыночная практика, позволяющая россиянам адаптироваться к растущей стоимости квадратного метра.

