В Ленинском округе продолжают активно возводить ЖК «Живописный»

Два корпуса на территории жилого комплекса «Живописный» в Ленинском городском округе уже введены в эксплуатацию, а еще два продолжают строить. Об этом рассказали в Министерстве жилполитики Подмосковья.

Так, в корпус 3 уже завершены устройство монолитного каркаса, дренажа, кладка наружных и внутренних стен. Также заканчиваются отделка фасадов, остекление, монтаж кровли и лифтов, устройство внутренних и наружных сетей.

Работы по возведению монолитных конструкций корпуса 2 выполнены уже почти на восемьдесят пять процентов. Устройство кровли и фасада выполнено на тридцать пять процентов, наружная кладка и остекление — более чем наполовину.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что самым дорогим на посту главы региона является доверие жителей.