В Подмосковье теперь можно арендовать квартиру с последующим выкупом

Группа «Самолет» запустила новый сервис «И живи-ка», который позволяет сразу въехать в жилье от застройщика и выплачивать ежемесячную арендную плату в качестве первого взноса на ипотеку. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства жилполитики.

Отмечается, что в рамках данной программы участник может заехать в квартиру сразу же после предварительного одобрения ипотеки и расчета первоначального взноса. Таким образом, ежемесячный платеж учитывается как часть первоначального взноса. И как только сумма платежей покроет первый взнос, то жилец сможет оформить ипотеку и стать единоличным собственником квартиры.

При этом стоимость жилья фиксируется сразу, что защищает от роста цен. В период аренды будущий собственник может сделать в квартире косметический ремонт и изменить готовую отделку под свой вкус.

Сейчас доступны квартиры в таких жилых комплексах Подмосковья, как «Пригород лесное», «Томилино Парк» и «Мытищи Парк». А до конца текущего года к выбору станут доступны еще 12 ЖК.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в регионе планируют решить проблему обманутых дольщиков.