В Рязани активно строятся новые жилые комплексы

В Рязани продолжается активное возведение новых жилых комплексов, за ходом которых внимательно следит региональный Госстройнадзор. В микрорайоне Олимпийский растет ЖК «Северный 8», где недавняя проверка подтвердила соответствие монолитного каркаса на отметке 16-20 этажей проектной документации. Сейчас строители заняты монтажом наружных стен, установкой окон и разводкой инженерных коммуникаций. Об этом сообщает издание 7info.

Одновременно в границах улиц Есенина, Грибоедова и Фирсова формируется будущий ЖК «Арт Кварталы». На этом объекте инспекторы контролировали качество земляных работ и армирования фундаментных плит, закладывающих основу будущих жилых секций.

Приближается к завершению строительство 25-этажной башни ЖК «Метропарк 3», которая предложит горожанам 210 современных квартир. Особенностью проекта стала автономная крышная котельная и полностью благоустроенная территория с детскими площадками и зонами отдыха для жителей.

Завершающим штрихом в развитии инфраструктуры стало введение в эксплуатацию многоуровневого паркинга на 104 машины рядом с ЖК «Нобель». Новый объект оснащен современными системами безопасности, включая видеонаблюдение и контроль доступа, что решает проблему парковки для жителей района.

