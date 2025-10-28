В России предложили возродить советскую систему предоставления жилья

Современный жилищный вопрос породил неожиданное предложение — вернуться к проверенным механизмам прошлого. Популярный блогер Стас Васильев выступил с инициативой возродить советскую систему бесплатного предоставления жилья, когда квартиры распределялись в порядке очереди, обеспечивая социальные гарантии каждому гражданину. Об этом сообщает радио Sputnik.

Суть предложения заключается в кардинальном изменении подхода к решению жилищной проблемы. Если сегодня недвижимость доступна преимущественно через рыночные механизмы — ипотеку или покупку, то в СССР действовал принцип социальной справедливости: государство гарантировало получение жилплощади вне зависимости от доходов человека. Парадокс ситуации в том, что при нынешних темпах строительства многие остаются без жилья из-за финансовых барьеров, тогда как в советский период, несмотря на медленное возведение домов, конечное получение квартиры было вопросом времени, а не денег.

По его словам, реализация такой идеи потребовала бы фундаментальной перестройки всей жилищной политики. Государству пришлось бы взять на себя функцию основного застройщика и распределителя жилого фонда, вернувшись к практике ведения очереди и установления критериев нуждаемости. Это неизбежно снизило бы коммерческий интерес девелоперов и изменило бы структуру строительного рынка.

Эксперт отметил, что, хотя подобная система могла бы решить проблему доступности жилья для наименее защищенных слоев населения, ее воплощение в современных экономических условиях выглядит сложновыполнимой задачей. Тем не менее, сам факт обсуждения этой темы свидетельствует о глубине существующей проблемы и поиске альтернативных путей ее решения рыночных механизмов.

Ранее сообщалось, что в Уфе построили ЖК с бесплатным жильем для сотрудников предприятия.