Возведение жилого комплекса «Новая Алексеевская роща» стартовало в городском округе Балашиха

На данный момент ГК «Гранель» ведет подготовительные работы по строительству корпусов, входящих в состав жилого комплекса «Новая Алексеевская роща» в подмосковной Балашихе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства жилищной политики.

Отмечается, что в корпусе №1 приступили к разработке котлована. Выполнение составляет 5%. А в корпусе №2 разработка котлована готова на 60%. Также продолжаются работы по обустройству строительного городка.

Напоминаем, что помимо жилых домов на территории ЖК запланировано строительство детского сада на 250 мест, школы на 1230 мест и поликлиники.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу поликлиники после проведенного ремонта в ЗАТО Молодежный.