Администрация Балашихи держит на контроле ситуацию с отоплением в городском округе

Администрация Балашихи контролирует ситуацию с отоплением в городском округе, специалисты оперативно реагируют на жалобы местных жителей и устраняют аварийные ситуации, сообщает «360» .

Как рассказал телеканалу начальник муниципального жилищного контроля администрации Балашихи Сергей Кривошеев, на этой неделе в муниципалитете фиксировались скачки напряжения на сетях электроснабжения. Из-за этого в работе автоматики некоторых котельных происходили сбои.

Кривошеев подчеркнул, что все котельные оперативно перезапустили. Он добавил, что все аварии в разных частях округа, которые произошли из-за морозов, устранялись дежурными службами. Специалисты работают в круглосуточном режиме.

«В настоящее время присутствуют жалобы на низкие параметры централизованного отопления в квартирах <…>. Администрация городского округа Балашиха находится на связи с заявителями и организует оперативную реакцию по данным жалобам», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Подольске начали поэтапную подачу тепла в МКД после аварии на котельной.