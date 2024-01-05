В двадцать домов микрорайона Климовск в Подольске уже подали тепло

В 20 из 173 домов микрорайона Климовск в Подольске уже подали тепло. В оставшиеся 153 МКД подача отопления возобновится в течение суток.

Как сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, запущен один из трех котлов котельной Климовского патронного завода. Кроме того, в течение полутора часов к блочно-модульной котельной подключат пятое подразделение Подольской областной клинической больницы.

«Сейчас составляем график, как только наладим подачу отопления в половину МКД, запустим второй котел, который уже опрессовали», — сказал Евгений Хромушин.

Ранее на котельной Климовского патронного завода, которая обеспечивает теплом жителей микрорайона Климовск, произошла авария. Причиной стал скачок напряжения на теплосети, повлекший гидравлический удар. Это привело к утечкам. Всю ночь на месте посменно работали аварийно-восстановительные бригады. В настоящее время специалисты продолжают устранять неполадки.

В подразделении Подольской областной клинической больницы работают порядка десяти тепловых пушек, такие же временно отапливают многоквартирные дома.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье усилили работу аварийно-восстановительных бригад на фоне морозов и повышенной нагрузки на сети.