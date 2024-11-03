Администрация Жуковского оценила состояние дворов и придомовых территорий

Заместители главы городского округа Жуковский проверили состояние дворов и придомовых территорий. Объектами проверки стали места на девяти улицах города, сообщает пресс-служба округа.

К проверке присоединились депутаты городского совета, представители УК и местные жители. Они оценили состояние дворов на улицах Чкалова, Гагарина, Маяковского, Федотова, Дугина, Горького, Менделеева, Нижегородской и Луч.

Основные замечания касались содержания контейнерных площадок, уборки мусора и опавшей листвы, обрезки кустарников и спила аварийных деревьев. Выявленные в ходе проверки недочеты будут исправлять работники УК.

Пешие обходы в Жуковском проводятся регулярно.

Ранее сообщалось о том, что в Павло-Посадском городском округе обсудили подготовку к зимнему периоду.