Администрация Жуковского оценила состояние дворов и придомовых территорий
Фото: [официальный сайт городского округа Жуковский]
Заместители главы городского округа Жуковский проверили состояние дворов и придомовых территорий. Объектами проверки стали места на девяти улицах города, сообщает пресс-служба округа.
К проверке присоединились депутаты городского совета, представители УК и местные жители. Они оценили состояние дворов на улицах Чкалова, Гагарина, Маяковского, Федотова, Дугина, Горького, Менделеева, Нижегородской и Луч.
Основные замечания касались содержания контейнерных площадок, уборки мусора и опавшей листвы, обрезки кустарников и спила аварийных деревьев. Выявленные в ходе проверки недочеты будут исправлять работники УК.
Пешие обходы в Жуковском проводятся регулярно.
Ранее сообщалось о том, что в Павло-Посадском городском округе обсудили подготовку к зимнему периоду.