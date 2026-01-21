Адвокат заявил, что пострадавшие из-за гололеда могут требовать возмещения ущерба через суд

Зима в России — это не только красивые пейзажи, но и период повышенного травматизма из-за гололеда и неубранного снега. Однако мало кто знает, что за сломанную руку или вывихнутую ногу, полученные на скользком тротуаре, можно получить реальную компенсацию. Как пояснил Общественной Службе Новостей почетный адвокат Дмитрий Краснов, если человек упал из-за того, что коммунальные службы или управляющая компания не расчистили участок, он вправе потребовать через суд возмещения затрат на лечение и морального вреда.

По его словам, за придомовые территории отвечают УК или ТСЖ, за городские тротуары и дороги — муниципальные коммунальные службы. Их обязанность — обеспечивать безопасность, своевременно убирая снег и наледь. Если на каком-то участке это не сделано, и происходит несчастный случай, у пострадавшего появляется законное основание для иска. Для успеха в суде, однако, потребуются доказательства: фотографии или видео неубранного места, показания свидетелей, медицинские справки из травмпункта. Хорошим подспорьем может стать протокол, составленный вызванным на место участковым.

Если теоретически возможность получить компенсацию существует, то на практике она почти не используется. Как отмечает Краснов, в России пока не сложилась культура подобных судебных обращений. Люди чаще воспринимают травму как досадную случайность, не желая погружаться в бюрократические процедуры. К тому же, в момент боли и стресса мало кто думает о сборе доказательств для будущего разбирательства. Серьезная травма и последующая реабилитация и вовсе отодвигают юридические вопросы на второй план. В результате коммунальные службы часто остаются безнаказанными, даже когда их халатность очевидна.

По его мнению, закон на стороне пострадавших, но механизм его применения наталкивается на психологические и организационные барьеры. Итогом становится не только незащищенность граждан, но и отсутствие реальных стимулов для коммунальщиков добросовестно выполнять свою работу. Пока люди будут мириться с последствиями чужой нерадивости, качество уборки городских территорий вряд ли кардинально улучшится. Возможно, первый же успешный и громкий судебный прецедент стал бы сигналом как для жителей, так и для служб, напоминая, что безопасность — это не просто слово, а конкретная ответственность, за которую можно и нужно спросить.

Ранее юрист пояснил, как доказать вину управляющей компании за упавший с крыши снег.