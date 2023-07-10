На Лобненском шоссе в Подмосковье скоро завершится реконструкция
Фото: [Минтранс МО]
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ведет реконструкцию Лобненского шоссе. Ведомство сообщило, что закончено строительство подъездной дороги к деревне Чашниково (городской округ Химки).
В ближайшее время усилия транспортников и дорожников сосредоточатся на комплексном благоустройстве территории. Это касается инженерных коммуникаций, ливневой канализации, пешеходных переходов и других важных пунктов. Доехать до Чашниково, расположенных там жилых домов и промышленных предприятий можно будет с комфортом.
По плану завершить реконструкцию намечено до конца 2023 года.
Ранее мы сообщали, что подмосковные мастера рукопашного боя выиграли золото чемпионата мира.