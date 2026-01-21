Антикоррупционный комитет раскрыл схему с «бумажными» мигрантами в ЖКХ

В российском ЖКХ вот уже несколько лет действует парадоксальная и насквозь коррумпированная схема, о которой все молчат. Тысячи мигрантов официально числятся дворниками и сантехниками в управляющих компаниях, но на деле никогда не брали в руки лопату или разводной ключ. Вместо этого они развозят заказы или возят пассажиров, работая в теневом секторе экономики и их доходы тихо оседают у недобросовестных чиновников и руководителей УК. Как отмечает Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, более 70% таких «иностранных специалистов» в реальности трудятся в доставке или такси. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По его словам, их трудовые книжки и договоры — лишь фикция, легализующая их пребывание в стране и создающая видимость кадрового обеспечения в коммунальной сфере. При этом настоящую, тяжелую работу выполняют вовсе не они. Более 90% тех, кто зимой расчищает снег во дворах и на тротуарах, — это коренные жители России в тех самых оранжевых жилетах. Но платят по-настоящему не им.

Эксперт отметил, что последствия этой схемы разрушительны и многослойны. Во-первых, жильцы регулярно оплачивают услуги, которые в полном объеме не оказываются. Во-вторых, мигранты, будучи лишь «бумажными» сотрудниками, лишены нормальных социальных гарантий и защиты. В-третьих, настоящие работяги, выходящие на мороз, получают гроши, в то время как предназначенные им средства разворовываются. Формируется порочный круг, где все элементы — от мигранта до чиновника — оказываются встроены в систему организованного мошенничества.

Кабанов прямо называет эту ситуацию укоренившейся организованной преступностью, порождением «олигархического капитализма», который никто по-настоящему не проверяет. ЖКХ уже больше десяти лет остается самой непрозрачной и коррупциогенной отраслью, о чем неоднократно заявляли и в Счетной палате, и на самом высоком уровне. Однако после каждого громкого поручения «разобраться» и весенних проверок система чудесным образом возвращается в исходное состояние до следующих холодов.

Ранее сообщалось, что невероятная схема хищения денег за ЖКХ раскрыта в Кемерове.