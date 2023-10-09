Антон Велиховский: уже 12 округов полностью выполнили план по капремонту подъездов на этот год

До конца года в многоквартирных домах Подмосковья планируется капитально отремонтировать 4561 подъезд. Программа текущего года должна быть завершена в ноябре, и работы в муниципалитетах уже на финишной прямой. В 12 городских округах их выполнили уже на 100%.