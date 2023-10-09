Антон Велиховский: уже 12 округов полностью выполнили план по капремонту подъездов на этот год
Фото: [Денис Трудников]
До конца года в многоквартирных домах Подмосковья планируется капитально отремонтировать 4561 подъезд. Программа текущего года должна быть завершена в ноябре, и работы в муниципалитетах уже на финишной прямой. В 12 городских округах их выполнили уже на 100%.
«Лучшие городские округа – там выполнена программа на 100%, либо там уже все сделано и сейчас только оформляется итоговая документация», - уточнил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Сто две тысячи подъездов отремонтировали в МКД региона с 2016 года, когда стартовала эта программа.
«В этом году пережили такую знаковую цифру, рубеж – больше 100 тысяч подъездов на сегодняшний день нами отремонтировано уже», - добавил Велиховский.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность капремонта в детских садах региона.