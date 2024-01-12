Авария на канализационных путях в Сергиевом Посаде устранена

Причиной коммунальной аварии, которая произошла накануне вечером на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, стал засор канализации, передает РИАМО .

Авария уже устранена. До глубокой ночи на месте работала выездная бригада «Водоканала». Как рассказал замдиректора организации Денис Жидких, засор произошел на сети, проходящей транзитом от здания восьмого СИЗО.

На место ЧП также выезжал глава муниципалитета Дмитрий Акулов. По его словам, засор произошел из-за пищевых отходов.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил специалистов, которые участвуют в ликвидации последствий аварии в Климовске.