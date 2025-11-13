Коммунальная авария лишила водоснабжения более 40 тысяч жителей Коркино

Утром в четверг, 13 ноября, жители Коркино с населением более 40 тыс. человек столкнулись с масштабной коммунальной аварией. Подача воды в городе была полностью прекращена из-за серьезной протечки на насосном коллекторе.

Как сообщили в администрации округа, сигнал о чрезвычайной ситуации поступил на линию ЕДДС в 04:55 от диспетчера местного «Водоканала». Утечка была обнаружена на насосной станции, расположенной на улице Смешанная. Для проведения срочного ремонта подачу воды пришлось остановить.

Глава округа Александр Орел в своем сообщении уточнил, что авария носила стремительный характер: насосную станцию затопило буквально за 15 минут. Он добавил, что на место происшествия оперативно выехали энергетики, которые обесточили объект, после чего аварийные бригады приступили к ликвидации последствий и поиску места повреждения.

По данным администрации, к 05:30 коллектор был полностью обесточен силами бригады «Еманжелинские РЭС», что позволило рабочим МУП «Водоканал Коркино» начать ремонтно-восстановительные работы. На месте инцидента задействованы 3 единицы спецтехники и 7 человек персонала.

Частичное водоснабжение удалось наладить лишь для поселка Роза, куда с половины шестого утра начали подавать воду, правда, на пониженном давлении. Основная часть жителей Коркино остается без воды до полного устранения аварии.

Ранее сообщалось, что горящий автосервис в сахалинском селе Дальнее оставил жителей без электричества.