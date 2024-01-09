«Аварийная бригада должна поторопиться»: выяснилось, как устраняют проблему с отоплением в Подмосковье

В подмосковном Дмитрове без отопления остался микрорайон Космонавтов. Местные коммунальщики ищут утечку на теплосети. Оценить ситуацию и сказать, в чем может быть причина, и когда смогут устранить неполадку, взялся аналитик «Народного фронта» в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

Как написали местные жители в соцсетях, отопление пропало сегодня ночью. Одни утверждали, что всему виной неполадки на котельной, другие, что в изношенных трубах. Жительница Дмитрова Александра С. тоже осталась без тепла и горячей воды. Ночью она звонила в аварийную службу.

«Девушка-оператор сказала, что котельная дала высокое давление, а старые трубы в домах не выдержали», — поделилась горожанка.

Утром глава городского округа Илья Поночевный написал в своем канале, что на теплосети от котельной образовалась утечка. Ее быстро обнаружили, но, возможно, протечка была не последней.

«Работает аварийная бригада, управляющие компании подключены к поиску утечки. После ее обнаружения участок трассы будет отсечен, и котельную запустят», — заявил Поночевный.

Эксперт по ЖКХ Павел Склянчук объяснил, что в таких ситуациях поиск идет по участкам сети и контролю давления в трубе. Скорость починки зависит от выявления места аварии, сложности ликвидации и времени на восстановления гидравлики.

«Протечки в коммунальных сетях не всегда приводят к тому, что вода выходит наружу, образуя фонтан кипятка. Поэтому аварийная бригада должна поторопиться: чем быстрее она найдет место порыва, тем быстрее его можно будет захомутать и восстановить тепло в жилых домах», — резюмировал Склянчук в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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