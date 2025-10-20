Автопарк двух Серпуховских РСО пополнился новой современной техникой

Обновление техники прошло в рамках масштабной трансформации аварийно-диспетчерских служб (АДС). Современное оборудование доставили в автопарк двух предприятий. Деньги на его приобретение выделили из областного бюджета.

Для нужд МУП «Водоканал-сервис» передали две каналопромывочные машины «КАМАЗ КО-514». Потребность в технике возникла для обслуживания систем водоотведения и подвоза технологической воды. В ближайшее время доставят еще две машины, предназначенные для откачивания.

На МУП «ТВК г. Пущино» доставили экскаватор-погрузчик, предназначенный для ремонта и строительства теплосетей. В ближайшее время на предприятие поступит автомобиль-манипулятор и аварийная «Газель».

Модернизация АДС выполняется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект включает обновление техники и оборудования, косметический ремонт помещений и ряд других мер, реализация которых повысить эффективность работы коммунальных служб.

Ранее сообщалось, что в округе Серпухов продолжается масштабная работа по обновлению дорожной инфраструктуры.