В округе Серпухов продолжается масштабная работа по обновлению дорожной инфраструктуры

В городском округе Серпухов продолжается масштабная работа по обновлению и улучшению дорожной инфраструктуры.

Улица Солнечная в поселке Оболенск стала одним из ключевых объектов текущих работ. В настоящее время выполняется укладка тротуара протяженностью 12 метров. Цель — создать для местных жителей комфортные и безопасные условия проживания.

На улице Фестивальная также проходят работы: специалисты занимаются отсыпкой щебня. Принятые меры позволят улучшить качество дорожного покрытия. По завершению работ поверхность станет более ровной, что положительно отразится на безопасном и удобном передвижении жителей, а также снизит риск возникновения аварийных ситуаций.

Масштабная модернизация дорожной инфраструктуры призвана решить несколько ключевых задач: обеспечить качественное дорожное обслуживание, улучшить транспортную связность и повысить общий уровень комфорта. В итоге поселок становится значительно привлекательнее для жизни местных жителей и гостей.

