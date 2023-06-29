«Бардак ужасный»: жители Сергиева Посада бьют тревогу из-за гигантской свалки

На гигантскую дурнопахнущую свалку жалуются жители Сергиева Посада. Она, по словам очевидцев, стихийно образовалась вблизи жилых домов 7 и 9 на Стахановской улице в Рабочем поселке.

По словам горожан, со всех окрестностей сюда везут строительный мусор, в то время как забирают его только из контейнеров.

«Писали про эту свалку в различные ведомства, он она как была, так и осталась. Привозят сюда крупногабаритный мусор на машинах с прицепом или в фургонах, все время это вижу. Видеокамер, наверно, здесь нет», — рассказала одна из жительниц корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Женщина призналась, что мусор очень плохо убирают.

«Тут бардак ужасный, воняет, контейнеры всегда переполнены. Поэтому люди оставляют мусор рядом. Таким образом он оказывается раскиданным по окрестностям», — добавила собеседница.

Как сообщили в пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа, региональный оператор приступил к ликвидации навалов мусора.

«В ближайшие дни все вывезут», — заверили корреспондента интернет-издания «Подмосковье сегодня» в пресс-службе.

Ранее мы писали, что более двадцати миллионов рублей составил ущерб, нанесенный землям от свалки в Химках.