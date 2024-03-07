Более 1 миллиона рублей штрафов получили любители парковки возле мусорок этой зимой в Подмосковье

Этой зимой к административной ответственности привлекли почти сто семьдесят автомобилистов, оставивших машины возле площадок для сбора мусора. Об этом сообщает Главное управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.

Отмечается, что этой зимой нарушителей чаще всего ловили в Ленинском городском округе — более пятидесяти фактов почти на двести пятьдесят тысяч рублей.

Примечательно, что в феврале муниципалитеты Подмосковья разработали проекты организации дорожного движения, утвержденные ГИБДД и специальной комиссией. Выбирая место парковки, водителям не стоит игнорировать предписания появившихся дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой заложил первый камень Балашихинской областной больницы.