Более 10 общественных пространств благоустроят в Новокузнецке в следующем году

В 2025 году в Новокузнецке пройдет благоустройство свыше десяти общественных пространств в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо » со ссылкой на главу города Сергея Кузнецова.

Отмечается, что в Центральном районе города отремонтируют сквер «50 лет Центральному району» и пешеходный тротуар на проспекте Октябрьский. Кроме того, будут благоустроены пешеходные тротуары в Заводском районе, в Куйбышевском районе, в Новоильинском районе.

Уточняется, что также предусмотрен ремонт пешеходных тротуаров в Кузнецком, Орджоникидзевском районах.

Ранее сообщалось, что также завершено голосование за благоустройство общественных территорий в Рязани в рамках реализации указанной программы. Победителями голосования стали площадь Победы, Парк Морской славы, в Черезовские пруды и Лесопарк в Советском районе.