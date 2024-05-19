Более 10 общественных пространств благоустроят в Новокузнецке в следующем году
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В 2025 году в Новокузнецке пройдет благоустройство свыше десяти общественных пространств в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на главу города Сергея Кузнецова.
Отмечается, что в Центральном районе города отремонтируют сквер «50 лет Центральному району» и пешеходный тротуар на проспекте Октябрьский. Кроме того, будут благоустроены пешеходные тротуары в Заводском районе, в Куйбышевском районе, в Новоильинском районе.
Уточняется, что также предусмотрен ремонт пешеходных тротуаров в Кузнецком, Орджоникидзевском районах.
Ранее сообщалось, что также завершено голосование за благоустройство общественных территорий в Рязани в рамках реализации указанной программы. Победителями голосования стали площадь Победы, Парк Морской славы, в Черезовские пруды и Лесопарк в Советском районе.