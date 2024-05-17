В Рязани определили территории для благоустройства на следующий год

В Рязани закончилось голосование за общественные территории, подлежащие благоустройству в следующем году. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что благоустройство проводится в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Отмечается, что победителями голосования стали площадь Победы, Парк Морской славы, в Черезовские пруды и Лесопарк в Советском районе.

Подчеркивается, что в настоящее время ведется подготовка проектной документации.

Ранее сообщалось, что почти 800 тыс. жителей Московской области приняли участие во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства. В текущем году на него было вынесено более 200 территорий в 53 подмосковных городских округах.