Более 10 тыс. деревьев высадили в Крыму в ходе экологической акции

В Республике Крым в рамках проведения экологической акции «Чистый Крым» было высажено свыше 10 тыс. деревьев различных видов. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Уточняется, что на этот раз в акции участвовали около 12 тыс. жителей полуострова.

Добавляется, что этот экологический проект в Крыму стал уже традиционным, акция проходит уже четвертый год в осенний и весенний сезон.

Отмечается, что высаживаются кедры, яблони, можжевельник, сосна и ель. Акция проходит на более чем 400 локациях.

Ранее сообщалось, что в рамках этой же акции жители полуострова убрали около 1,7 тыс. кубометров мусора.