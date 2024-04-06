Почти 1,7 тыс. кубометров мусора убрали жители Крыма в ходе экологической акции

В ходе экологической акции «Чистый Крым» жители полуострова убрали около 1,7 тыс. кубометров мусора. Об этом сообщает « Крым 24 » со ссылкой на председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова.

Уточнятся, что в мероприятии участвовали свыше 15 тыс. жителей республики, которые также высадили свыше 13 тыс. деревьев.

По словам Константинова, проект «Чистый Крым» стал традиционным, ежегодно число его участников растет.

Ранее сообщалось, что также стартовал месячник благоустройства в Нижегородской области, в рамках которого планируется собрать почти 100 тыс. кубометров мусора и посадить около 500 деревьев.