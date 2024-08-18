Более 1,2 млрд будет выделено Российским экологическим оператором в строительство объекта утилизации ТКО в Крыму

В Белогорском районе построят крупный объект для размещения и утилизации твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил «Крым 24».

Уточняется, что на его строительство выделят свыше 1,2 млрд рублей. Данные средства вложит Российский экологический оператор.

Поясняется, что объект мощностью 600 тыс. тонн в год будет важным звеном в достижении показателей нацпроекта «Экология» на полуострове.

Ранее в РЭО объяснили рост себестоимости вывоза отходов в регионах РФ.