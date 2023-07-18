Более 125 тысяч человек получают субсидию на оплату ЖКУ в Подмосковье

Число жителей региона, которые получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, превышает 125 тысяч человек. Об этом рассказали в Минсоцразвития области.

Оформить субсидию можно на сайте госуслуг Подмосковья. Сделать это могут граждане, прописанные в регионе.

Субсидия предоставляется из расчета площади жилого помещения и расходов на ЖКУ – если эти расходы больше 22% от общего дохода семьи, то можно подать заявление.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в области активно ведется работа по подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме.