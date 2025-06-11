Более 20 километров тепловых сетей отремонтируют в Рязани за лето

По словам главы Рязани Виталия Артемова, все потребители тепловой энергии, теплоснабжающие и теплосетевые организации в городе своевременно получили паспорта готовности. Об этом сообщает 7info.

Он добавил, что в рамках подготовки к отопительному периоду в Рязани отремонтировали свыше 20 километров тепловых сетей, из которых шесть километров — капитально. Также в текущем году в Рязани планируется завершить реконструкцию двух канализационно-насосных станций — КНС-4 и КНС-10. Работы проходят в рамках реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Кроме того, планируется ремонт на пяти участках тепловых сетей общей протяженностью свыше семи километров, обновят 2,5 километров сетей водоотведения и свыше трех километров сетей водоснабжения.

Ранее сообщалось, что в Рязани проложили почти шесть километров тепловых сетей в ходе модернизации системы водоотведения.