В Рязани проложили почти шесть километров тепловых сетей в ходе модернизации системы водоотведения

В Рязани модернизируют систему водоотведения в рамках реализации программы Фонда развития территорий. Об этом сообщает 7info со ссылкой на пресс-службу фонда.

Уточняется, что работы ведутся в рамках проекта с привлечением льготного займа за счет средств Фонда национального благосостояния. В ходе модернизации будут реконструированы две канализационно-насосные станции — на улице Большой и на Голенчинском шоссе. На данный момент выполнена часть работ по замене оборудования, установлена запорно-регулирующая арматура для насосных агрегатов и выходящих коллекторов, смонтированы системы фильтрации воздуха. После окончания работ качество водоотведения улучшится почти для 500 тыс. жителей Рязани.

Отмечается, что общая стоимость проекта составляет более 430 млн рублей, из них около 345 млн рублей — это льготный заем из средств ФНБ.

Добавляется, что ранее в Рязани уже построили котельную и проложили около шести километров тепловых и водоснабжающих сетей.

Ранее сообщалось, что программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения стартовала в Подольске.