Более 20 тысяч домов в Подмосковье проверили на предмет наличия сосулек и наледи

В Подмосковье проверили почти двадцать с половиной тысяч многоквартирных домов на предмет наличия сосулек и снежных свесов. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

Плановый осмотр был выполнен на 100% в 32 муниципалитетах. В их число вошли Подольск, Коломна, Шатура, Пушкино и Богородский округ.

На 99% работу выполнили 12 муниципальных образований региона, в том числе Фрязино, Люберцы, Клин, Химки, Орехово-Зуево, Лобня.

Работа по проверке домов будет проводиться системно в течение всей зимы. Особое внимание ей будет уделено после снегопадов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с председателем Госдумы Вячеславом Володиным законодательные решения в сфере ЖКХ.