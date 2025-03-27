Более 250 жилых домов капитально отремонтируют в Подольске в 2025 году

В Подольске в 2025 году проведут капремонт более чем в 250 многоквартирных домах. Об этом рассказал глава городского округа Григорий Артамонов в рамках выступления с ежегодным отчетом о проделанной работе.

Так, округ является лидером в регионе по объемам капремонта МКД. В прошлом году в Подольске отремонтировали 190 домов. На текущий год запланирован ремонт 252 домов.

Также в округе по просьбам жителей провели комплексное благоустройство 17 дворовых территорий. Были модернизированы 17 детских игровых площадок и обустроены 24 народные тропы. В 2025 году в план проведения работ включили уже 28 новых участков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по капремонту МКД в регионе. По его словам, в этом году работы проведут примерно в 4,4 тыс. домов.