Более 300 сотрудников коммунальных служб вышли на уборку дорог и дворов в Подольске
В Подольске на уборку дорог и дворов вывели более 70 единиц спецтехники
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске продолжается активная работа по уборке дорожной сети и общественных пространств. О ходе работ рассказали в соцсетях администрации городского округа.
Так, 28 марта на уборку дорог муниципального и регионального значения в округе вышли 130 сотрудников коммунальных служб. Также задействовано 32 единицы спецтехники.
Работы ведутся на участке от 42-го по 45-й км Старосимферопольского шоссе, в Лемешово, в Кузнечиках, на улицах Генерала Смирнова, Ватутина и Подольских Курсантов.
Общественные пространства приводят в порядок 200 рабочих и 40 единиц техники. Особое внимание уделяют дворам.
С вопросом по уборке можно обратиться на горячую линию: 8 (495) 663-99-99 или в свою управляющую организацию.
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