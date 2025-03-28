Более 300 сотрудников коммунальных служб вышли на уборку дорог и дворов в Подольске

В Подольске продолжается активная работа по уборке дорожной сети и общественных пространств. О ходе работ рассказали в соцсетях администрации городского округа.

Так, 28 марта на уборку дорог муниципального и регионального значения в округе вышли 130 сотрудников коммунальных служб. Также задействовано 32 единицы спецтехники.

Работы ведутся на участке от 42-го по 45-й км Старосимферопольского шоссе, в Лемешово, в Кузнечиках, на улицах Генерала Смирнова, Ватутина и Подольских Курсантов.

Общественные пространства приводят в порядок 200 рабочих и 40 единиц техники. Особое внимание уделяют дворам.

С вопросом по уборке можно обратиться на горячую линию: 8 (495) 663-99-99 или в свою управляющую организацию.

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