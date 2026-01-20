Более 3,2 тыс. кубометров снега вывезли с улиц Рязани ночью

Рязанские коммунальщики провели очередную масштабную ночную операцию по расчистке города после снегопада. На борьбу со стихией вышли 74 единицы специальной техники, которые за одну ночь вывезли с улиц более 3,2 тыс. кубометров снега. Об этом сообщает издание 7info.

Работа велась по всем фронтам. Основные силы были сосредоточены на механизированной уборке и вывозе снега с ключевых магистралей, таких как улицы Вокзальная, Ленина и Первомайский проспект. Параллельно на других участках, например, на Рязанской улице и Ряжском шоссе, проводилось грейдирование — выравнивание дорожного полотна. Для обеспечения безопасности пешеходов бригады тщательно очистили тротуары на десятках улиц по всему городу, от центральных до отдаленных.

Кроме того, в рамках ночной смены был проведен оперативный ямочный ремонт на нескольких улицах с использованием литой асфальтобетонной смеси, что позволяет работать даже в зимних условиях. С рассветом уборка не прекратилась — техника переключилась на расчистку остановок, пешеходных переходов и подметание тротуаров в Советском районе города.

