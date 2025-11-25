Более 4,4 млн руб. пеней уплатили жители Саратовской области за просрочку платежей за вывоз мусора

Региональный мусорный оператор «Ситиматик» подвел итоги взыскания задолженности за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По данным компании, в октябре абоненты перечислили свыше 4,4 млн руб. в качестве пеней за несвоевременную оплату.

Финансовые санкции коснулись 62,2 тыс. жителей области, что составляет около 6% от общего числа абонентов. Пени начинают начисляться, если платеж не поступил в течение 30 дней. Начиная с 31-го дня просрочки, в квитанциях появляется отдельная строка с суммой штрафа, которая добавляется к основному долгу.

В «Ситиматике» напомнили о дальнейших шагах в случае длительной неуплаты. После нескольких пропущенных платежных периодов должнику направляется досудебная претензия. Если и это не возымеет действия, материалы дела передаются в суд для принудительного взыскания.

В судебном порядке с неплательщика взыскивается не только основная задолженность и накопленные пени, но и расходы на государственную пошлину, что значительно увеличивает итоговую сумму к оплате.

Ранее сообщалось, что мониторинг финансирования строящихся объектов стал доступен в системе учета ТКО.